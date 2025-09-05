Nach der Insolvenz des Modeherstellers Gerry Weber ist auch der Laden in Quedlinburg geschlossen worden. Doch es gibt neue Pläne für das Geschäft. Was hier entstehen soll.

Neue Pläne für ehemaligen „Gerry Weber“ in Quedlinburg: Darauf können sich Kunden freuen

Nach der Insolvenz des Modeherstellers Gerry Weber ist auch der Laden in Quedlinburg geschlossen worden. Aber es gibt neue Pläne für das Geschäft.

Quedlinburg/MZ. - Sie war mit der Fertigstellung des Neubaus an der Ecke Carl-Ritter-Straße/Steinbrücke in Quedlinburg in eines der Ladengeschäfte eingezogen: die Modekette „Gerry Weber“. Inzwischen insolvent, ist auch das Geschäft in Quedlinburg vor wenigen Tagen geschlossen worden, stehen nur noch Schaufensterpuppen im leeren Laden. Doch so wird es nicht bleiben.