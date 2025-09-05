weather regenschauer
  4. Goitzsche wird zum Klangraum: Kunst und Musik verbinden in Bitterfeld - Musik-Galerie an der Goitzsche läutet zweites Halbjahr ein

Ein französischer Abend in der Musik-Galerie an der Goitzsche vereint vier Musikerinnen und eröffnet das zweite Halbjahr mit Klangfarben zwischen Romantik, Chanson und Pariser Flair. Was alles noch geplant ist.

Von Thomas Schmidt Aktualisiert: 05.09.2025, 21:29
Lotta Göttsche an der Klarinette und Katrin Lehnert am Klavier entführten das Publikum in französische Klangwelten.
Lotta Göttsche an der Klarinette und Katrin Lehnert am Klavier entführten das Publikum in französische Klangwelten. (Fotos: Thomas Schmidt)

Bitterfeld/MZ. - Wenn die Musik-Galerie an der Goitzsche ihre Türen öffnet, verbinden sich bildende Kunst und Klang zu einer besonderen Atmosphäre. Vor einigen Tagen füllten rund hundert Besucher die Räume am Ratswall, als vier Musikerinnen mit ihrem Sommerkonzert das zweite Halbjahr eröffneten.