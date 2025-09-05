Goitzsche wird zum Klangraum Kunst und Musik verbinden in Bitterfeld - Musik-Galerie an der Goitzsche läutet zweites Halbjahr ein
Ein französischer Abend in der Musik-Galerie an der Goitzsche vereint vier Musikerinnen und eröffnet das zweite Halbjahr mit Klangfarben zwischen Romantik, Chanson und Pariser Flair. Was alles noch geplant ist.
Aktualisiert: 05.09.2025, 21:29
Bitterfeld/MZ. - Wenn die Musik-Galerie an der Goitzsche ihre Türen öffnet, verbinden sich bildende Kunst und Klang zu einer besonderen Atmosphäre. Vor einigen Tagen füllten rund hundert Besucher die Räume am Ratswall, als vier Musikerinnen mit ihrem Sommerkonzert das zweite Halbjahr eröffneten.