Ein französischer Abend in der Musik-Galerie an der Goitzsche vereint vier Musikerinnen und eröffnet das zweite Halbjahr mit Klangfarben zwischen Romantik, Chanson und Pariser Flair. Was alles noch geplant ist.

Kunst und Musik verbinden in Bitterfeld - Musik-Galerie an der Goitzsche läutet zweites Halbjahr ein

Lotta Göttsche an der Klarinette und Katrin Lehnert am Klavier entführten das Publikum in französische Klangwelten.

Bitterfeld/MZ. - Wenn die Musik-Galerie an der Goitzsche ihre Türen öffnet, verbinden sich bildende Kunst und Klang zu einer besonderen Atmosphäre. Vor einigen Tagen füllten rund hundert Besucher die Räume am Ratswall, als vier Musikerinnen mit ihrem Sommerkonzert das zweite Halbjahr eröffneten.