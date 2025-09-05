Der Bitterfeld-Wolfener Energie- und Wasserversorger möchte sich mit einem Familienfest bei Kunden und Gästen bedanken. Was die Besucher erwartet und worüber sich Kunden freuen können.

Familienfest mit Oli P. als Stargast - Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen wollen Danke sagen

Oli P. wird das musikalische Highlight auf dem Familienfest der Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen. Er singt am Samstag um 16 Uhr.

Wolfen/MZ. - Die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen wollen Danke sagen. Daher laden sie genau zu diesem Motto am Samstag, 6. September, zu sich zum „großen Familientag“ ein. Von 12 bis 18 Uhr „können Besucherinnen und Besucher gemeinsam einen abwechslungsreichen Tag erleben. Die Veranstaltung richtet sich an die ganze Familie und bietet Unterhaltung, Spiel und Begegnung“, heißt es in der Ankündigung. Auch für ein hochwertiges Bühnenprogramm wurde gesorgt. Dabei trieb das Stadtwerke-Team vor allem eine Frage im Vorfeld um.