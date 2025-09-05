Gefängnisinsassen in Halle haben an einem bundesweiten Kunstprojekt teilgenommen. Dessen Ergebnisse sind jetzt in einer Ausstellung zu sehen. Was der Beweggrund für das Projekt ist und wie es umgesetzt wurde.

Comics im Gefängnis - Was Inhaftierte im „Roten Ochsen“ in Halle in ihren Bildern erzählen

Vor Selbstporträts junger Inhaftierter ist Künstlerin Patricia Thoma (r.) im Gespräch mit Jennifer Schmidt, Landesverband für Resozialisierung.

Halle (Saale)/MZ. - „Ich heiße Havel und bin 19 Jahre alt, meine Hobbys sind Fußball und Thaiboxen“, steht in einer Sprechblase im Comic-Stil neben dem gezeichneten Porträt eines jungen Mannes, der „hier“ seinen Schulabschluss machen und dann schauen möchte, „welche Ausbildung zu mir passt.“ Und: „Ich wünsche mir Freiheit“.