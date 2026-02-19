Süßigkeiten und Geschenke beim Umzug am Rosenmontag in Köthen haben sich im Lauf der Jahre verändert. Statt harter Bonbons werden Miniriegel, Popcorn und Blumensträuße verteilt.

Blumen und Kuscheltiere statt Bonbons: So hat sich das Wurfmaterial beim Karneval verändert

„Brenolis flüssige Freunde“ verteilen beim Rosenmontagszug in Köthen auch kleine Rosensträuße am Straßenrand.

Köthen/MZ - Vereinzelt liegen auf Straßen und Plätzen noch Bonbons und Kaugummis herum, die daran erinnern, dass Rosenmontag in Köthen gefeiert worden ist. In vielen Haushalten dagegen dürften noch Müsliriegel liegen, Tulpen in Vasen stecken und Kuscheltiere ein neues Zuhause gefunden haben. Denn das Wurfmaterial, darunter die „Kamelle“, war 2026 besonders vielfältig.