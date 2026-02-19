Verkehr im Landkreis Wittenberg Millioneninvestition - Neue Brücke für Coswig kommt
Vorbereitende Arbeiten für den Abriss und den Neubau der Eisenbahnbrücke in Coswig beginnen bereits diese Woche. Wann die Brücke fertig sein soll und was der Bürgermeister sagt.
Aktualisiert: 19.02.2026, 09:45
Coswig/MZ. - Das Warten hat ein Ende. In dieser Woche beginnen in Coswig die ersten vorbereitenden Maßnahmen für den Ersatzneubau der seit längerer Zeit gesperrten Eisenbahnbrücke an der Landesstraße 121 (Geschwister-Scholl-Straße). Dies geht aus einer Pressemitteilung des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt hervor.