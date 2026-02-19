Vorbereitende Arbeiten für den Abriss und den Neubau der Eisenbahnbrücke in Coswig beginnen bereits diese Woche. Wann die Brücke fertig sein soll und was der Bürgermeister sagt.

Millioneninvestition - Neue Brücke für Coswig kommt

Die Eisenbahnbrücke in der Coswiger Geschwister-Scholl-Straße ist bereits seit 2018 für motorisierten Verkehr voll gesperrt.

Coswig/MZ. - Das Warten hat ein Ende. In dieser Woche beginnen in Coswig die ersten vorbereitenden Maßnahmen für den Ersatzneubau der seit längerer Zeit gesperrten Eisenbahnbrücke an der Landesstraße 121 (Geschwister-Scholl-Straße). Dies geht aus einer Pressemitteilung des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt hervor.