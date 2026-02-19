Gascade plant eine 120 Kilometer lange Wasserstoffpipeline zu bauen. Aktuell befindet sich das Projekt in der Untersuchungsphase von Boden und Natur. Geht es dieser nun an den Kragen?

Von Bobbau bis ins thüringische Rückerdorf - wird eine Pipeline die Umgebung verändern?

Am Ortseingang von Raguhn wurde für eine bereits auf Wasserstoff ausgelegte Leitung im Jahr 2025 eine Absperrstation errichtet.

Bobbau/MZ. - 120 Kilometer soll sie lang werden. Sehen wird man am Ende nicht viel, denn die Hybor-Wasserstoff-Pipeline soll ab 2029 unterirdisch verlaufen. Und dennoch gibt es dafür oberirdisch und dazwischen so einiges zu beachten.