Für ein Grundstück in der Breitunger Ziegengasse werden Interessenten gesucht. Die Versteigerung findet Anfang März statt.

Zwangsversteigerung in Sangerhausen - Grundstück im Südharz gibt es ab Mindestgebot von einem Euro

Das Grundstück in der Breitunger Ziegengasse 17 soll zwangsversteigert werden.

Breitungen/MZ. - Neuer Versuch: Ein Grundstück aus dem Südharzer Ortsteil Breitungen soll am 3. März um 11 Uhr am Amtsgericht Sangerhausen im Zuge einer Zwangsversteigerung unter den Hammer kommen. Als Mindestgebot für die öffentliche Versteigerung ist ein Euro festgelegt worden.