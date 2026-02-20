nach einer Betriebsversammlung ist es seit Donnerstag traurige Gewissheit: Das Kaufland im Südstadt Center in Halle schließt dauerhaft. Für die Mitarbeiter und Anwohner ist das ein schwerer Schlag. Völlig überraschend ist der Schritt gleichwohl nicht.

Zu lange schon waren die schlechten Bedingungen in dem Center schon beanstandet worden, ohne dass sich wirklich etwas geändert hat. Wie Kaufland den Schritt nun begründet und was der Eigentümer zur Zukunft des Einkaufszentrums sagt, dem nun mit Kaufland der Ankermieter wegbricht, darüber informieren meine Kollegen Marvin Matzulla und Annette Herold-Stolze in ihrem Artikel.

Eine Nachricht, die man als Kunde dagegen gern hört, lautet: Schokolade wird billiger. Und zwar die von Halloren. Der hallesche Schoko-Hersteller verkauft immer mehr Pralinen in den USA. Und aufgrund sinkender Kakaopreise will Firmenchef Darren Ehlert jetzt auch an der Preisschraube drehen. Mehr dazu lesen Sie im Artikel von Steffen Höhne.

Euphorie löste auch die Übergabe einer Urkunde im Betriebshof der Havag aus. Es handelte sich dabei um die Inbetriebnahmegenehmigung für die neuen kürzeren Tinas. So heißen bekanntlich die neuen Straßenbahnen, von denen nach und nach immer mehr in Halle unterwegs sein sollen. Und damit dieses Vorhaben auch zügig umgesetzt werden kann, war die Genehmigung sehr wichtig.

Falls Sie also mal in einer der neuen Tinas mitfahren wollen: Die Chance, eine solche Bahn an der Haltestelle zu erwischen, ist gerade gestiegen.

