diese halbe Stunde am Abend ist heilig. Endlich sitzen wir alle am Tisch. Die Teenager erzählen von Schule und Training, reden durcheinander, es gibt Zwischenrufe ... Wir bräuchten eine Geschäftsordnung wie im Bundestag: zwei Minuten Redezeit, Ordnungsruf bei Abschweifung und Koalitionsverhandlungen über den letzten Löffel Tomatensalat.

Kurzum: Es ist schön. Auch weil ein striktes Handyverbot gilt. Eigentlich. Was aber, wenn die eigene Mutter – also Omi – beim Enkel anruft, weil sie Hilfe braucht? Eine moralische Zwickmühle. Sie möchte nach Merseburg. Welchen Zug soll sie nehmen? Und wie kommt sie überhaupt zum Bahnhof?

Der Sohn stellt auf laut, wischt über sein Display und übernimmt den Bahnservice. 14 Uhr, Bahnsteig 3. Mit welcher Bahn? – Die 7 dauert zu lang. Detailberatung am Küchentisch. Ich werfe ein: Mutti, wir essen gerade. Aber wer das Wort hat, gibt es nicht freiwillig ab. Am Ende ist das Essen kalt, aber Omi bestens informiert. Ich staune: Digital kann den Kindern eben niemand das Wasser reichen. Das weiß auch Omi.

Ich bin Jessica Quick und habe zwei Kinder - 13 und 15 Jahre alt.

Auch Milchzähne brauchen Fluorid, um vor Karies geschützt zu werden. (Foto: Andreas Gebert/dpa)

Theo (2) sieht im Bilderbuch ein Schwein an einer Leine und wundert sich:

„Eigentlich befestigt man doch Hunde daran.“ Theo (2)

Auf einen Blick: Magische Filmmusik von Harry Potter, Dinosaurier-Ausstellung und Malwettbewerb zum Kindersommerstück mit Jim Knopf - Hier sind die spannendsten Tipps für Familien in Sachsen-Anhalt von Nord nach Süd!

Über 20 lebensgroße Dinosaurier erwarten noch bis Anfang März große und kleine Besucher im Erfurter egapark. (Foto: World of Lights)

Und so wird das Wetter: Wir haben es bald geschafft. Schon am Wochenende klettern die Temperaturen endlich in den zweistelligen Bereich - Doch vorher wird es noch einmal richtig kalt.

Apropos warme Temperaturen: Sommerferien in der DDR - Diese Urlaubsorte prägten eine ganze Generation

Nur noch bis 1. März laufen die magischen Lichtwelten, nutzt also eure Chance und stattet den Figuren einen kostenlosen Besuch ab. (Foto: Steffen Schellhorn)

Haltet dieses Buch als eine der Ersten in den Händen! (Foto: Penguin Verlag)

