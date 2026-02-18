"Stretch Squad"-Figuren Asbestgefahr und Gesundheitsrisiko! Action ruft in Sachsen-Anhalt Spielzeug zurück
Der Discounter Action warnt aktuell vor der Nutzung mehrerer Produkte. Auch Käufer in Sachsen-Anhalt werden gebeten, die "Stretch Squad"-Figuren zurückzubringen. Diese Artikel sind konkret betroffen.
Halle (Saale)/Magdeburg. – Bei dem Discounter Action angebotenes Baby- und Kinderspielzeug ist in mehreren Bundesländern, darunter auch in Sachsen-Anhalt, zurückgerufen worden.
Wie der in Dublin ansässige Hersteller Vulcan Consulting auf dem Internetportal Lebensmittelwarnung.de mitteilte, kann die Füllung einzelner Figuren Spuren von Asbest enthalten. Bei Beschädigung könne diese austreten und ein Gesundheitsrisiko darstellen.
Bei Action sind die "Stretch Squad"-Figuren einzeln und im Viererpack mit diesen EAN-Nummern betroffen:
- 5014761014713
- 5014761015802
- 5014761015819
- 5050837662419
- 5014761016779
- 5014761016786
- 5014761016793
- 5014761016809
- 5014761016892
- 5014761016908
- 5014761016915
- 5014761016922
- 5014761016816
- 5014761016823
- 5014761016830
- 5014761016847
- 5014761016854
- 5014761016861
- 5014761016878
- 5014761016885
Auch diese Action-Artikelnummern werden zurückgerufen:
- 3209338
- 3202066
Action ruft Käufer dazu auf, die Artikel nicht mehr zu benutzen und in eine beliebige Filiale zurückzubringen. Der Preis werde auch ohne Kaufbeleg erstattet.