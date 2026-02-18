weather schneeschauer
  4. Kinder- und Jugendhilfe in Mansfeld-Südharz: „Leuchte“-Team arbeitet ehrenamtlich weiter und bietet Sprechstunde an

Mit einem Federstrich hatte der Jugendausschuss das Geld für die Personalstelle der Jugendeinrichtung „Leuchte“ in Hettstedt gestrichen. Das Team arbeitet nun ehrenamtlich weiter.

Von Susanne Christmann 18.02.2026, 14:00
Das Haus der Jugend Hettstedt, in dem die zwei Vereine ihre Angebote an die Kinder unterbreiten.
Das Haus der Jugend Hettstedt, in dem die zwei Vereine ihre Angebote an die Kinder unterbreiten.

Hettstedt/MZ. - Das Team der Jugendfreizeiteinrichtung „Leuchte“ in Hettstedt“ arbeitet - nachdem die Streichung der Gelder für die Personalstelle im Kinder- und Jugendhaus für das Jahr 2026 das praktische Aus des Clubs bedeutet hatte - ehrenamtlich weiter.