Mit einem Federstrich hatte der Jugendausschuss das Geld für die Personalstelle der Jugendeinrichtung „Leuchte“ in Hettstedt gestrichen. Das Team arbeitet nun ehrenamtlich weiter.

„Leuchte“-Team arbeitet ehrenamtlich weiter und bietet Sprechstunde an

Das Haus der Jugend Hettstedt, in dem die zwei Vereine ihre Angebote an die Kinder unterbreiten.

Hettstedt/MZ. - Das Team der Jugendfreizeiteinrichtung „Leuchte“ in Hettstedt“ arbeitet - nachdem die Streichung der Gelder für die Personalstelle im Kinder- und Jugendhaus für das Jahr 2026 das praktische Aus des Clubs bedeutet hatte - ehrenamtlich weiter.