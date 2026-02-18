Kinder- und Jugendhilfe in Mansfeld-Südharz „Leuchte“-Team arbeitet ehrenamtlich weiter und bietet Sprechstunde an
Mit einem Federstrich hatte der Jugendausschuss das Geld für die Personalstelle der Jugendeinrichtung „Leuchte“ in Hettstedt gestrichen. Das Team arbeitet nun ehrenamtlich weiter.
18.02.2026, 14:00
Hettstedt/MZ. - Das Team der Jugendfreizeiteinrichtung „Leuchte“ in Hettstedt“ arbeitet - nachdem die Streichung der Gelder für die Personalstelle im Kinder- und Jugendhaus für das Jahr 2026 das praktische Aus des Clubs bedeutet hatte - ehrenamtlich weiter.