Die winterlichen Temperaturen sind längst in Sachsen-Anhalt angekommen. Der Frühling lässt aber nicht lange auf sich warten. Bereits am Wochenende werden milde Temperaturen im zweistelligen Bereich erwartet.

Es ist bald vorbei! Auf klirrende Kälte folgen am Wochenende milde Temperaturen

Die Temperaturen sinken in der Nacht auf klirrende -12 Grad. Am Wochenende könnte in Sachsen-Anhalt jedoch der Frühling durch die Tür kommen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Ein Hochdruckgebiet bringt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kalte und trockene Polarluft nach Sachsen-Anhalt. Am Wochenende steigen die Temperaturen auf frühlingshafte Werte. Doch vorher wird es noch einmal richtig kalt.

Eisige Temperaturen in der Nacht zum Freitag

Am Donnerstag, dem 19. Februar, wird es wolkig und trocken. Im Norden zeigt sich die Sonne. Die Temperaturen bleiben zwischen -2 und 1 Grad. Auf dem Brocken ist es stürmisch.

In der Nacht zu Freitag, dem 20. Februar, wird es vorübergehend klar und niederschlagsfrei. Die Temperaturen gehen auf bis zu -9 Grad zurück, im Harz sogar auf bis zu -12 Grad.

Rutschiger Start ins Wochenende in Sachsen-Anhalt

Laut dem DWD wird es am Freitag, dem 20. Februar, heiter. Ab dem Nachmittag zieht von Westen her dichte Bewölkung auf. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 1 und 4 Grad.

In der Nacht zu Samstag, dem 21. Februar, zieht von Westen her Schnee auf, der rasch in gefrierenden Regen übergeht. Glatte Straßen sind bei Temperaturen bis -3 Grad nicht ausgeschlossen.

Sturmböen auf dem Brocken zum Wochenende

Am Samstag, dem 21. Februar, ist es zunächst bedeckt und regnerisch. Ab der zweiten Tageshälfte lassen die Niederschläge von Norden her nach. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 10 Grad, im Harz zwischen 4 und 8 Grad. Auf dem Brocken ist mit orkanartigen Böen zu rechnen.

In der Nacht zu Sonntag, dem 22. Februar, hält sich eine geschlossene Wolkendecke, dazu fällt immer wieder Regen.

Frühlingshafte Temperaturen am Sonntag in Sachsen-Anhalt

Viele Wolken und Regen gibt es am Sonntag, dem 22. Februar. Die Temperaturen steigen auf frühlingshafte 10 bis 13 Grad. Laut dem DWD weht ein mäßiger bis frischer Südwestwind. Auf dem Brocken werden schwere Sturmböen erwartet.

In der Nacht zu Montag, dem 23. Februar, gibt es einzelne Schauer. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 4 Grad.