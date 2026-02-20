Mit der Auszeichnung „Der Esel, der auf Rosen geht“, werden auch in diesem Jahr Engagierte ins Rampenlicht gebracht. Die Nominierungsphase startet ab sofort: Hallenser schlagen Freiwillige und Organisationen vor, die sich in besonderem Maße für andere einsetzen.

Christine Sattler (links) von der Freiwilligenagentur Halle und Moritz Rakutt und Isabel Mallqui Chacón von der Freiwilligenagentur Saalekreis wünschen sich viele Bewerbungen für den Bürgerpreis.

Halle/Merseburg/MZ. - Es geht wieder los: Ab sofort können MZ-Leser Menschen für den Bürgerpreis „Der Esel, der auf Rosen geht“ hier nominieren. Mit der Auszeichnung soll das ehrenamtliche Engagement von Männern, Frauen, Jugendlichen und Kindern in Halle und dem Saalekreis geehrt werden.