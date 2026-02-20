Das deutschlandweit erscheinende Magazin „Der Feinschmecker“ hat jetzt die besten Restaurants des Jahres bekanntgegeben. Aus Sachsen-Anhalt gehören nur vier dazu - und eins davon steht in Stolberg.

Stolbergs Gourmetrestaurant „Silberstreif“ als eins der 500 besten Restaurants in Deutschland gekürt

Küchenchef Eric Jadischke und sein Team begeistern die Gäste mit außergewöhnlichen Kreationen, die fast ausnahmslos aus regionalen Zutaten und je nach Saison zubereitet werden.

Stolberg/MZ. - Der nächste Ritterschlag für das „Silberstreif“: Das 2024 eröffnete Gourmetrestaurant in Stolberg ist vom Magazin „Der Feinschmecker“ als eins der 500 besten Restaurants des Jahres 2026 in Deutschland gekürt worden. Nur vier Restaurants aus Sachsen-Anhalt haben diesmal diese hohe Bewertung erreicht.