In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 20. Februar zeigen wir einen Zeitgenossen, der zum Abbau organischer Reste beiträgt und hilft, Nährstoffe im Ökosystem wieder verfügbar zu machen.

Ein unscheinbarer, aber äußerst wichtiger Mitbewohner ist diese Art.

Halle (Saale)/MZ. - Ein ganzes Jahr, ein ganzer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche, nicht nur angenehme Überraschungen.