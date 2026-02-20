Um den betroffenen Geflügelbetrieb besteht im Umkreis von zehn Kilometern eine Überwachungszone. Sie reicht fast bis an die Kreisgrenze zu Mansfeld-Südharz heran.

Vogelgrippe breitet sich im Kyffhäuserkreis aus - über 10.000 Puten müssen getötet werden

Wegen des erneuten Ausbruchs der Vogelgrippe in einem Geflügelbetrieb in der Gemeinde Kyffhäuserland hat der Kyffhäuserkreis eine Allgemeinverfügung erlassen.

Kelbra/Kyffhäuserland/MZ. - Nach dem schweren Ausbruch der Vogelgrippe im Herbst, als Tausende Kraniche am Stausee Kelbra verendeten und 40.000 Hühner in einem Geflügelbetrieb getötet werden mussten, ist die Seuche erneut in der Region angekommen. In einem Betrieb im Kyffhäuserkreis wurde jetzt das Vogelgrippevirus H5N1 nachgewiesen. Das Landratsamt in Sondershausen hat eine Allgemeinverfügung erlassen, die ab diesem Freitag, 20. Februar, gilt.