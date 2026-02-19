Die Anwohner der Richard-Owen-Straße sind gerade leidgeprüft. Die Dessauer Stadtwerke ziehen die Reparatur nun nach vorn.

Nächster Rohrbruch in Kochstedt - Frust der Bewohner in der Robert-Owen-Straße wird immer größer

In der Robert-Owen-Straße häufen sich die Rohrbrüchen. Die Stadtwerke wollen die Sanierung des Leitungsabschnittes vorziehen.

Dessau/MZ/SBR. - In der Kochstedter Robert-Owen-Straße ist es am Montag, 16. Februar, zum vierten Rohrbruch innerhalb weniger Wochen gekommen. Das haben die Dessauer Stadtwerke auf MZ-Anfrage bestätigt. Am 28. und 30. Januar sowie am 10. Februar war das Notfallteam dort schon einmal im Einsatz gewesen. Nach der planmäßigen Erneuerung eines Hausanschlusse in der Robert-Owen-Straße habe es zudem einen weiteren Störfall gegeben.