weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Rohrleitung aus dem Jahr 1975: Nächster Rohrbruch in Kochstedt - Frust der Bewohner in der Robert-Owen-Straße wird immer größer

EIL:
Traurige Gewissheit: Das Kaufland im Südstadt Center in Halle schließt endgültig!
Traurige Gewissheit: Das Kaufland im Südstadt Center in Halle schließt endgültig!

Rohrleitung aus dem Jahr 1975 Nächster Rohrbruch in Kochstedt - Frust der Bewohner in der Robert-Owen-Straße wird immer größer

Die Anwohner der Richard-Owen-Straße sind gerade leidgeprüft. Die Dessauer Stadtwerke ziehen die Reparatur nun nach vorn.

19.02.2026, 11:15
In der Robert-Owen-Straße häufen sich die Rohrbrüchen. Die Stadtwerke wollen die Sanierung des Leitungsabschnittes vorziehen.
In der Robert-Owen-Straße häufen sich die Rohrbrüchen. Die Stadtwerke wollen die Sanierung des Leitungsabschnittes vorziehen. Foto: Ruttke

Dessau/MZ/SBR. - In der Kochstedter Robert-Owen-Straße ist es am Montag, 16. Februar, zum vierten Rohrbruch innerhalb weniger Wochen gekommen. Das haben die Dessauer Stadtwerke auf MZ-Anfrage bestätigt. Am 28. und 30. Januar sowie am 10. Februar war das Notfallteam dort schon einmal im Einsatz gewesen. Nach der planmäßigen Erneuerung eines Hausanschlusse in der Robert-Owen-Straße habe es zudem einen weiteren Störfall gegeben.