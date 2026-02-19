Mit einer in Bitterfeld gestohlenen EC-Karte hat ein Unbekannter einen vierstelligen Betrag vom Konto einer Seniorin abgehoben.

Bitterfeld. – Am 5. Juni 2025 ist einer 80-Jährigen in einem Supermarkt in Bitterfeld das Portemonnaie gestohlen worden, teilt die Polizei mit. Darin habe sich auch die EC-Karte der Frau befunden.

Die hat der Täter den Angaben zufolge mehrfach genutzt, um Geld der Seniorin an einem Automaten in Mühlbeck abzuheben. Ihr sei ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstanden.

Nun sucht die Polizei mit Bildern aus der Überwachungskamera nach dem mutmaßlichen Täter.

Wer kennt den Mann und/oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizei Dessau-Roßlau unter der Telefonnummer 0340/6000291 entgegen.