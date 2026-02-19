weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Fast 32 Millionen vom Bund: Landkreis Mansfeld-Südharz stimmt umstrittenem Verkauf von 1.000 Hektar Kempski-Wald an Nabu-Stiftung zu

EIL:
Traurige Gewissheit: Das Kaufland im Südstadt Center in Halle schließt endgültig!
Traurige Gewissheit: Das Kaufland im Südstadt Center in Halle schließt endgültig!

Fast 32 Millionen vom Bund Landkreis Mansfeld-Südharz stimmt umstrittenem Verkauf von 1.000 Hektar Kempski-Wald an Nabu-Stiftung zu

Die Stiftung des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) kann wie geplant rund 1.000 Hektar Privatwald im Südharz kaufen und stilllegen. Der Landkreis sieht keine Versagungsgründe.

Von Grit Pommer Aktualisiert: 19.02.2026, 12:41
Rund 1.000 Hektar Wald bei Stolberg können aus Privatbesitz an die Nabu-Stiftung übergehen (Symbolfoto).
Rund 1.000 Hektar Wald bei Stolberg können aus Privatbesitz an die Nabu-Stiftung übergehen (Symbolfoto). Foto: G. Pommer

Sangerhausen/MZ. - Der Verkauf von rund 1.000 Hektar Privatwald bei Stolberg durch die Firmengruppe Ritter von Kempski an die Stiftung des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) kann wie geplant über die Bühne gehen. Der Landkreis Mansfeld-Südharz mit seiner Unteren Forstbehörde sieht keine Versagungsgründe für das Geschäft, das in Sachsen-Anhalt für heftige Kritik gesorgt hatte.