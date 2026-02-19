EIL:
Fast 32 Millionen vom Bund Landkreis Mansfeld-Südharz stimmt umstrittenem Verkauf von 1.000 Hektar Kempski-Wald an Nabu-Stiftung zu
Die Stiftung des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) kann wie geplant rund 1.000 Hektar Privatwald im Südharz kaufen und stilllegen. Der Landkreis sieht keine Versagungsgründe.
Aktualisiert: 19.02.2026, 12:41
Sangerhausen/MZ. - Der Verkauf von rund 1.000 Hektar Privatwald bei Stolberg durch die Firmengruppe Ritter von Kempski an die Stiftung des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) kann wie geplant über die Bühne gehen. Der Landkreis Mansfeld-Südharz mit seiner Unteren Forstbehörde sieht keine Versagungsgründe für das Geschäft, das in Sachsen-Anhalt für heftige Kritik gesorgt hatte.