Die Stiftung des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) kann wie geplant rund 1.000 Hektar Privatwald im Südharz kaufen und stilllegen. Der Landkreis sieht keine Versagungsgründe.

Rund 1.000 Hektar Wald bei Stolberg können aus Privatbesitz an die Nabu-Stiftung übergehen (Symbolfoto).

Sangerhausen/MZ. - Der Verkauf von rund 1.000 Hektar Privatwald bei Stolberg durch die Firmengruppe Ritter von Kempski an die Stiftung des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) kann wie geplant über die Bühne gehen. Der Landkreis Mansfeld-Südharz mit seiner Unteren Forstbehörde sieht keine Versagungsgründe für das Geschäft, das in Sachsen-Anhalt für heftige Kritik gesorgt hatte.