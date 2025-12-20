Es ist eine der größten Flächenakquisitionen in Sachsen-Anhalt. Die Nabu-Stiftung erwirbt mit Steuermitteln in Millionenhöhe im Südharz rund 1.000 Hektar. Das löst auch harte Kritik aus.

Das Waldstück, das der Nabu erwirbt, besteht aus Buchen. Es handelt sich bereits um ein geschütztes FFH-Gebiet.

Stolberg/MZ. - Es ist einer der größten und auch ungewöhnlichsten Waldverkäufe in den vergangenen Jahren in Sachsen-Anhalt. Der Stolberger Hotelier Clemens Ritter von Kempski verkauft rund 1.000 Hektar Wald – umgerechnet etwa 1.400 Fußballfelder – rund um Stolberg im Südharz an die Nabu-Stiftung. „Aus unternehmensstrategischen Überlegungen heraus haben wir entschieden, uns von dem größeren Teil der Forstwirtschaft im Südharz zu trennen“, teilte von Kempski der MZ mit.