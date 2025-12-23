weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Forsterwerb mit Steuermitteln: Großer Waldkauf durch Naturschützer im Harz - Waldbesitzerverband und FDP üben harte Kritik

Naturschützer wollen mit Fördermitteln im Südharz eine große Fläche erwerben. Der Forstbesitzerverband sieht den Wettbewerb verzerrt. Die FDP spricht von „Schlag ins Gesicht“.

Von Steffen Höhne Aktualisiert: 23.12.2025, 14:01
Friederike von Beyme ist Vorsitzende des Waldbesitzerverbandes Sachsen-Anhalt. Ihre Familie besitzt auch Wald im Südharz.
Friederike von Beyme ist Vorsitzende des Waldbesitzerverbandes Sachsen-Anhalt. Ihre Familie besitzt auch Wald im Südharz. Foto: Von BeymeVolksstimme

Stolberg/MZ. - Den Verkauf einer großen Waldfläche im Südharz an Naturschützer sehen die privaten Waldbesitzer in Sachsen-Anhalt kritisch. „Mit staatlichen Mitteln wird hier der Wettbewerb um Waldflächen vollkommen verzerrt“, sagte Friederike von Beyme, Vorsitzende des Waldbesitzerverbandes Sachsen-Anhalt. Zudem werde die holzverarbeitende Industrie in der Region geschwächt.