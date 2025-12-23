Naturschützer wollen mit Fördermitteln im Südharz eine große Fläche erwerben. Der Forstbesitzerverband sieht den Wettbewerb verzerrt. Die FDP spricht von „Schlag ins Gesicht“.

Großer Waldkauf durch Naturschützer im Harz - Waldbesitzerverband und FDP üben harte Kritik

Friederike von Beyme ist Vorsitzende des Waldbesitzerverbandes Sachsen-Anhalt. Ihre Familie besitzt auch Wald im Südharz.

Stolberg/MZ. - Den Verkauf einer großen Waldfläche im Südharz an Naturschützer sehen die privaten Waldbesitzer in Sachsen-Anhalt kritisch. „Mit staatlichen Mitteln wird hier der Wettbewerb um Waldflächen vollkommen verzerrt“, sagte Friederike von Beyme, Vorsitzende des Waldbesitzerverbandes Sachsen-Anhalt. Zudem werde die holzverarbeitende Industrie in der Region geschwächt.