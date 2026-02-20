„Cool Down“ verbindet Klimathriller, KI-Effekte und eindrucksvolle Harz-Drehorte zu einem internationalen Filmprojekt. Regisseur Felix Meinhardt stellte es jetzt auf der Berlinale vor. Warum der Film die Menschen weltweit bewegen soll.

Filmemacher dreht Thriller „Cool Down“ im Harz – jetzt sorgt er auf der Berlinale für Aufsehen

Szenenfoto aus dem neuen Film "Cool Down" von Felix Meinhardt. Der Öko-Thriller wurde zum Teil im Harz gedreht.

Quedlinburg/Wernigerode/MZ. - Lassen sich mit einem Film über die globale Erwärmung Menschen weltweit in die Kinos locken? Regisseur und Filmemacher Felix Meinhardt arbeitet daran. Sein aktuelles Projekt „Cool Down“ hat er gerade auf der Berlinale vorgestellt. Drehorte für den Öko-Thriller hat er 2025 auch im Harz gefunden - mit der Transall auf dem Flugplatz Ballenstedt und einem Kampfjet im Luftfahrtmuseum Wernigerode.