  4. Bogensport in Sachsen-Anhalt: Landesmeisterschaft der Bogenschützen: Junger Sportler aus Aschersleben stellt neuen Rekord auf

In der Sporthalle am Ascaneum haben am Wochenende die Landesmeisterschaften im Bogenschießen stattgefunden. Eines der Highlights: Ein junger Ascherslebener stellt einen neuen Landesrekord auf.

Von Ingo Gutsche 20.02.2026, 12:30
Die Teilnehmer der Landesmeisterschaften im Bogenschießen fanden in der Ascherslebener Sporthalle am Ascaneum gute Bedingungen für ihren Wettkampf vor. (Foto: Thomas Tobis)

Aschersleben/MZ - Spannung, Präzision und ein Rekord: Die Landesmeisterschaften der Bogenschützen in Sachsen-Anhalt fanden am Wochenende in der Sporthalle am Ascaneum in Aschersleben statt. Mit 116 Teilnehmern konnte Tino Frank, Landesreferent Bogen im Landesschützenverband, ein erfreuliches Resümee ziehen: „Eine sehr gute Anzahl! Wir hatten hier ein richtig starkes Starterfeld.“