Der Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen willigt dem Programm „Demokratie leben!“ deutlich weniger Personal zu. Der Verein „Jugendclub 83“ zieht sich daraufhin von den Aufgaben zurück. Was nun passiert.

Trägerverein zieht sich von „Demokratie leben!“ zurück - Was geht noch in Bitterfeld-Wolfen?

Im Bitterfeld-Wolfener Rathaus muss möglichst schnell eine Lösung für die Fortführung der Demokratiearbeit gefunden werden.

Wolfen/MZ - Dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ in Bitterfeld-Wolfen droht das Aus. Zumindest dann, wenn es der Stadtverwaltung nicht gelingt, einen neuen Träger für die externe Fach- und Koordinierungsstelle zu finden. Die ist laut Richtlinie des mit Bundesmitteln finanzierten Programms zwingend erforderlich. In Bitterfeld-Wolfen wurde sie seit Oktober 2016 vom Verein „Jugendclub 83“ getragen.