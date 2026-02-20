weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Schwere Zeiten für Demokratiearbeit: Trägerverein zieht sich von „Demokratie leben!“ zurück - Was geht noch in Bitterfeld-Wolfen?

Jetzt live:
Livestream von der "Chance" in Halle: Orientierung im Messetrubel
Livestream von der "Chance" in Halle: Orientierung im Messetrubel

Schwere Zeiten für Demokratiearbeit Trägerverein zieht sich von „Demokratie leben!“ zurück - Was geht noch in Bitterfeld-Wolfen?

Der Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen willigt dem Programm „Demokratie leben!“ deutlich weniger Personal zu. Der Verein „Jugendclub 83“ zieht sich daraufhin von den Aufgaben zurück. Was nun passiert.

Von Ulf Rostalsky 20.02.2026, 14:00
Im Bitterfeld-Wolfener Rathaus muss möglichst schnell eine Lösung für die Fortführung der Demokratiearbeit gefunden werden.
Im Bitterfeld-Wolfener Rathaus muss möglichst schnell eine Lösung für die Fortführung der Demokratiearbeit gefunden werden. (Foto: Frank Czerwonn)

Wolfen/MZ - Dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ in Bitterfeld-Wolfen droht das Aus. Zumindest dann, wenn es der Stadtverwaltung nicht gelingt, einen neuen Träger für die externe Fach- und Koordinierungsstelle zu finden. Die ist laut Richtlinie des mit Bundesmitteln finanzierten Programms zwingend erforderlich. In Bitterfeld-Wolfen wurde sie seit Oktober 2016 vom Verein „Jugendclub 83“ getragen.