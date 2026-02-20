Die Untere Naturschutzbehörde des Kreises gibt grünes Licht für eine Maßnahme am Problemfels. Was genau geplant ist und wann der Absschnitt des Unstrutradwegs zwischen Dorndorf und Burgscheidungen wieder freigegeben werden soll.

Steinschlaggefahr am Glockenseck: Verbandsgemeinde Unstruttal hat Pläne - und gute Nachrichten

Der Abschnitt des Unstrutradwegs am Glockenseck bei Dorndorf ist wegen Steinschlaggefahr gesperrt.

Dorndorf/Burgscheidungen - Die Sperrung des Unstrutradwegs zwischen Dorndorf und Burgscheidungen am Glockenseck steht vor einem baldigen Ende – wenn alles läuft wie geplant. Weil Gestein des Prallhangs verwittert und bröckelt und damit eine Gefahr darstellt, ist ein gut 100 Meter langer Abschnitt seit Herbst 2024 voll gesperrt.