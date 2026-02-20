Tourismus im Harz Tolle Events und mehr Vernetzung - das sind die Pläne für die Selketal-Saison
Im Selketal bereitet sich die mit dem Destinationsmanagement beauftragte GLC Glücksburg Consulting AG auf die Saison vor. Nach zwei Jahren ist klar, das Selketal als Marke zu etablieren, „ist ein Marathon, kein Sprint“. Was geplant ist.
20.02.2026, 15:29
Ballenstedt/Falkenstein/Harzgerode. - Die GLC Glücksburg Consulting AG bereitet sich auf ihre dritte Saison im Selketal vor. Seit 2024 ist die mit dem Tourismusmarketing der Städte Ballenstedt, Falkenstein und Harzgerode betraut und betreibt die Selketalinformationen. Ziel: das Selketal als Marke zu stärken.