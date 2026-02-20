Mit 93 nicht zu alt „Fit im Sitzen“: Senioren aus Molmerswende kennen das Erfolgsgeheimnis

Zwei Sportkurse für Senioren beim SV „Wacker 04 Molmerswende“ finden im kleinen Mansfelder Ortsteil seit mehr als fünf Jahren großen Zuspruch. Das bundesweite Förderprojekt „AuF leben“ macht es möglich. Warum die Teilnehmer auf ihre Trainingseinheiten schwören.