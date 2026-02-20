Jetzt live:
Mit 93 nicht zu alt „Fit im Sitzen“: Senioren aus Molmerswende kennen das Erfolgsgeheimnis
Zwei Sportkurse für Senioren beim SV „Wacker 04 Molmerswende“ finden im kleinen Mansfelder Ortsteil seit mehr als fünf Jahren großen Zuspruch. Das bundesweite Förderprojekt „AuF leben“ macht es möglich. Warum die Teilnehmer auf ihre Trainingseinheiten schwören.
20.02.2026, 14:00
Molmerswende/MZ. - Wo leben die sportlichsten Senioren im Landkreis Mansfeld-Südharz? Würde ein Wettbewerb ausgerufen, der kleine Mansfelder Ortsteil Molmerswende hätte sicherlich aussichtsreiche Chancen auf den Sieg.