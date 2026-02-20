weather wolkig
Mit 93 nicht zu alt „Fit im Sitzen“: Senioren aus Molmerswende kennen das Erfolgsgeheimnis

Zwei Sportkurse für Senioren beim SV „Wacker 04 Molmerswende“ finden im kleinen Mansfelder Ortsteil seit mehr als fünf Jahren großen Zuspruch. Das bundesweite Förderprojekt „AuF leben“ macht es möglich. Warum die Teilnehmer auf ihre Trainingseinheiten schwören.

Von Daniela Kainz 20.02.2026, 14:00
Wer nicht gut zu Fuß ist, kann trotzdem etwa für seine Gesundheit tun. In Molmerswende wird es vorgemacht. (Foto: SV Wacker 04 Molmerswende)

Molmerswende/MZ. - Wo leben die sportlichsten Senioren im Landkreis Mansfeld-Südharz? Würde ein Wettbewerb ausgerufen, der kleine Mansfelder Ortsteil Molmerswende hätte sicherlich aussichtsreiche Chancen auf den Sieg.