Die Nagetiere sorgen mit ihen Dämmen mancherorts im Burgenlandkreis für Überschwemmungen und knabbern Bäume an. Da sie unter Schutz stehen, ist das Vorgehen nicht einfach. Was trotzdem getan werden kann.

Immer wieder grüßt der Biber: Wo die Tiere im Burgenlandkreis Probleme bereiten und wie dagegen vorgegangen wird

Biber – hier eine Archivaufnahme – sorgen mit ihren Dämmen entlang der Fließgewässer im Burgenlandkreis immer wieder für Probleme.

Wählitz/MZ. - Der Biologen Freud ist manch anderer Leid. Denn der Biber breitet sich im Burgenlandkreis zunehmend aus, was im Hinblick darauf, dass es sich um eine geschützte Tierart handelt, positiv ist, während deren Dämme aber gelegentlich zu Überschwemmungen und somit zu Problemen entlang der Fließgewässer wie etwa an der Rippach bei Wählitz führen.