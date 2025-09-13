Filmdreh in Wernigerode und Ballenstedt Drehort Harz: Kampfjet-Szenen für Klima-Thriller „Cool Down“ mit Suzanne von Borsody
Der Harz ist akuell Schauplatz für großes Kino. Der bekannte Filmemacher Felix Meinhardt dreht in Wernigerode und auf dem Flugplatz in Ballenstedt spektakuläre Szenen für seinen neusten Klima-Thriller „Cool Down“ – mit Technik, die sonst nur Hollywood kennt. Alles zu den Dreharbeiten.
Aktualisiert: 15.09.2025, 12:35
Ballenstedt/Wernigerode/MZ. - Für seinen Agenten-Thriller „Der Unterhändler“ arbeitete Regisseur Steven Spielberg mit dem Luftfahrtmuseum Wernigerode zusammen, jetzt ist das beliebte Ausflugsziel im Harz für einen neuen Kinofilm gefragt.