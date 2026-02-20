Nach der Explosion eines Zigarettenautomaten in Hohenthurm hat die Polizei in der Nacht zum Freitag einen Verdächtigen festgenommen, ein weiterer ist auf der Flucht. Was bei dem Festgenommenen gefunden wurde.

Einen Verdächtigen auf dem Rad in Richtung Landsberg hat die Polizei nach der Explosion eines Zigarettenautomaten in Hohenthurm gestellt.

Halle (Saale)/MZ/fk. - Am Donnerstagabend um kurz vor Mitternacht kam es nach Angaben der Polizei im Bereich Hohenthurm zu einer lauten Detonation. Bei der Absuche des betroffenen Gebiets fand die Polizei einen gesprengten Zigarettenautomat am Tatort.

Zwei Männer, die mit Fahrrädern unterwegs waren, flüchteten derweil in Richtung Landsberg. Im Rahmen der Tatortnahbereichsfahndung hätten die beiden Tatverdächtigen im Bereich der Umgehungsstraße festgestellt werden können, berichtet die Polizei im Saalekreis. Einer der Tatverdächtigen konnte durch die Einsatzkräfte gestellt, vorläufig festgenommen und in den Zentralen Polizeigewahrsam gebracht werden.

Rußbehaftete Zigarettenschachteln im Rucksack

In seinem Rucksack wurden mehrere Zigarettenschachteln aufgefunden, die teilweise rußbehaftet und somit offensichtlich aus dem Zigarettenautomaten entwendet worden waren. Die Ermittlungen ergaben, dass der Zigarettenautomat durch die Explosion vollständig zerstört wurde, dabei wurden zahlreiche Zigarettenschachteln beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Der zweite Tatverdächtige sei derzeit flüchtig, so die Polizei. Die Fahndung nach ihm dauere an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum flüchtigen Tatverdächtigen geben können oder im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich Hohenthurm beziehungsweise in Richtung Landsberg beobachtet haben, sich bei der Polizei im Saalekreis persönlich oder telefonisch unter (03461) 446 293 sowie (03461) 446 291 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.