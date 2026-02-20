Im Dessauer Kaufhaus Zeeck wird ab dem 28. März eine der Jubiläumsausstellungen des Bauhauses zu sehen sein. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Woran gerade gearbeitet wird.

Grenzen verschwimmen - Wie das Kaufhaus Zeeck selbst Teil der Ausstellung zum Bauhaus Jubiläum wird

Juliane Aleithe (links) und Barbara Steiner sind Teil des Kuratorenteams der Ausstellung im Kaufhaus Zeeck zum Bauhaus-Jubiläum.

Dessau/MZ. - Ab jetzt gebe es jede Woche neue Fortschritte im Kaufhaus Zeeck zu beobachten, verkündet Barbara Steiner, Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau. Gemeint sind damit die Vorbereitungen für die Ausstellung „Algen, Schutt, CO2“ zum Bauhaus-Jubiläum, die ab dem 28. März zu sehen sein wird. Es wird auch aller höchste Zeit, denn noch gibt es einiges zu tun. Wegen der langanhaltenden Kälte sei der Zeitplan etwas in Verzug geraten.