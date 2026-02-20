Anwohner sind genervt, Mülltouristen offenbar entzückt: Ein Berg von Sperrmüll, Elektroschrott, Flaschen und Glas liegt in der Schillerstraße in Zeitz. Die Anwohner bitten die MZ um Hilfe.

Anwohner aus der Schillerstraße bitten um Hilfe: Wie es zu dem ekligen Müllberg mitten in Zeitz kam

In der Schillerstraße in Zeitz zwischen Tröglitzer Berg und Grundschule wächst eine ohnehin schon große Müllhalde. Nun haben Anwohner die MZ um Hilfe gebeten.

Zeitz/MZ. - Es ist eigentlich unvorstellbar, dass so etwas mitten in der Stadt herumliegt. Nur einige Meter von einer Grundschule entfernt. Und nur Schritte von Wohnhäusern entfernt: In der Zeitzer Schillerstraße wächst ein ekelerregender Müllberg vor sich hin.