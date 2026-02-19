Logistik oder Rechenzentrum - oder beides? In Rothenschirmbach brodelt seit Monaten die Gerüchteküche. Jetzt hat sich der Investor zum aktuellen Stand der Planung für das Projekt an der A 38 in Mansfeld-Südharz geäußert.

Das neue Industriegebiet in Rothenschirmbach liegt zwischen dem bestehenden Gewerbegebiet und der Autobahn 38.

Rothenschirmbach/MZ - Die Gerüchteküche brodelt schon seit Monaten in Rothenschirmbach: Im neuen Industriegebiet an der A38/B180 solle statt der anfangs geplanten Logistikhallen ein großes Rechenzentrum gebaut werden, hieß es etwa. Eine offizielle Information dazu hat es bislang aber nicht gegeben – was im Ort für Unmut und wiederholte Kritik gesorgt hat. Jetzt hat sich der Investor aber zum aktuellen Stand des Projekts geäußert.