Ein Rechenzentrum oder doch nur Logistikhallen? Die Pläne für das Industriegebiet Rothenschirmbach sorgen für Unruhe – und werfen eine Frage auf, die bislang unbeantwortet bleibt.

Auf der Eisleber Wiese protestierte die Bürgerinitiative gegen die Rechenzentrumspläne in Rothenschirmbach.

Rothenschirmbach/MZ - Die Zukunft des Industriegebiets Rothenschirmbach sorgt für Diskussionen: Kommt dort ein Rechenzentrum, bleibt es bei den genehmigten Logistik- und Light-Industrial-Hallen – oder entsteht eine Kombination aus beidem? Aktuell wird die Fläche noch landwirtschaftlich genutzt.