Noch ist unklar, was auf dem neuen Industriegebiet Rothenschirmbach gebaut wird. Um ein mögliches Rechenzentrum zu verhindern, wenden sich die Einwohner jetzt an den Ministerpräsidenten.

Rothenschirmbach/MZ/JM. - Wie geht es im neuen Gewerbe- und Industriegebiet in Rothenschirmbach weiter? Seit Monaten wird über den Bau eines großen Rechenzentrums spekuliert. Doch weder der Investor noch die Stadtverwaltung äußern sich bislang dazu. Der Verein „Wir für Rothenschirmbach“, der Ortschaftsrat und die Bürgerinitiative „Pro Rothenschirmbach“ haben sich deshalb jetzt an Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff und Wirtschaftsminister Sven Schulze (beide CDU) gewandt.