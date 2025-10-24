Das Merseburger Zauberfest wurde am Freitag mit der zweiten Auflage der Zauberschule im Ständehaus eingeläutet. 120 Zauberlehrlinge nahmen an der Veranstaltung teil. Was die angehenden Magier dort lernen konnten.

Magische Stunden in Merseburg: Was Kinder bei der Zauberschule lernen können

Der sprechende Hut hat die Kinder in ihre entsprechenden Häuser eingeteilt. Mala wurde dem Haus „Merseburg“ zugewiesen.

Merseburg/MZ. - Im Foyer des Ständehauses in Merseburg hängen zahlreiche Banner in den Farben rot, grün, blau und gelb. Die Wände des großen Saals im Obergeschoss sind ebenfalls mit ihnen geschmückt. Vier lange Tische füllen derweil das Parkett des Saals. Wer sich mit Filmen auskennt, wird sich in einen Harry Potter-Film versetzt gefühlt haben. Dabei befand man sich nicht am Set des Filmklassikers, sondern in den Räumen des Zaubereiministeriums der Zauberschule Merseburg.