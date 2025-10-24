Wie Rassegeflügelzüchter Gerald Wudi aus Hackpfüffel die Auflagen der Verordnung zur Vogelgrippe einhält. Warum er Impfen für die bessere Lösung als einsperren hält.

„Wirtschaftszweig geht kaputt“ - Wie Züchter von Rassegeflügel mit der Vogelgrippe umgehen

Hackpfüffel/MZ. - „Warum gibt es noch immer keine Impfung gegen die Vogelgrippe?“, fragt Gerald Wudi mit Blick auf die Stallpflicht für seine Gänse. „Wir kämpfen seit 20 Jahren mit diesem Problem.“ Als passionierter Taubenzüchter erinnert er sich, als 1983 erstmals bei den Tauben der Paramyxovirus auftrat, der die so genannte Kopfverdreher-Krankheit auslöst, gab es innerhalb von zwei Jahren einen Impfstoff.