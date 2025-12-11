Der frühere Weißenfelser Rathauschef kritisiert den Bericht der Prüfbehörde zur gescheiterten Hallenbad-Sanierung. Was er seinem Amtsnachfolger empfiehlt.

Nach Bericht des Landesrechnungshofes - Ex-OB Risch wehrt sich

Robby Risch (li.) mit seinem Amtsnachfolger Martin Papke bei der Amtsübergabe im Sommer 2022. Beide Männer sind Schlüsselfiguren bei der Aufarbeitung des Hallenbad-Desasters.

Weißenfels/MZ. - Trotz des vom Landesrechnungshof vorgestellten Prüfberichts zur gescheiterten Hallenbad-Sanierung in der Weißenfelser Karl-Hoyer-Straße kommt die Debatte um das Bauwerk aus dem Jahr 1969 nicht zur Ruhe. In einem offenen Brief an den Landesrechnungshof äußert nun der ehemalige Weißenfelser Oberbürgermeister Robby Risch (parteilos) Kritik an dem Prüfbericht sowie an der Aufarbeitung des Falls.