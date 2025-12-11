Hallenbad Weißenfels Nach Bericht des Landesrechnungshofes - Ex-OB Risch wehrt sich
Der frühere Weißenfelser Rathauschef kritisiert den Bericht der Prüfbehörde zur gescheiterten Hallenbad-Sanierung. Was er seinem Amtsnachfolger empfiehlt.
11.12.2025, 12:30
Weißenfels/MZ. - Trotz des vom Landesrechnungshof vorgestellten Prüfberichts zur gescheiterten Hallenbad-Sanierung in der Weißenfelser Karl-Hoyer-Straße kommt die Debatte um das Bauwerk aus dem Jahr 1969 nicht zur Ruhe. In einem offenen Brief an den Landesrechnungshof äußert nun der ehemalige Weißenfelser Oberbürgermeister Robby Risch (parteilos) Kritik an dem Prüfbericht sowie an der Aufarbeitung des Falls.