Hallenbad Weißenfels Nach Bericht des Landesrechnungshofes - Ex-OB Risch wehrt sich

Der frühere Weißenfelser Rathauschef kritisiert den Bericht der Prüfbehörde zur gescheiterten Hallenbad-Sanierung. Was er seinem Amtsnachfolger empfiehlt.

Von Andreas Richter 11.12.2025, 12:30
Robby Risch (li.) mit seinem Amtsnachfolger Martin Papke bei der Amtsübergabe im Sommer 2022. Beide Männer sind Schlüsselfiguren bei der Aufarbeitung des Hallenbad-Desasters.
Robby Risch (li.) mit seinem Amtsnachfolger Martin Papke bei der Amtsübergabe im Sommer 2022. Beide Männer sind Schlüsselfiguren bei der Aufarbeitung des Hallenbad-Desasters. Foto: Wolf-Eike Mardas

Weißenfels/MZ. - Trotz des vom Landesrechnungshof vorgestellten Prüfberichts zur gescheiterten Hallenbad-Sanierung in der Weißenfelser Karl-Hoyer-Straße kommt die Debatte um das Bauwerk aus dem Jahr 1969 nicht zur Ruhe. In einem offenen Brief an den Landesrechnungshof äußert nun der ehemalige Weißenfelser Oberbürgermeister Robby Risch (parteilos) Kritik an dem Prüfbericht sowie an der Aufarbeitung des Falls.