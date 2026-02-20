Zum politischen Aschermittwoch haben sich in Kochstedt einige Landespolitiker der CDU getroffen. Was zünftig werden sollte, nahm dann eine überraschende Wendung.

Warnung in Büttenrede von CDU-Fraktionschef - Heuer attackiert Dessau-Roßlaus Buga-Pläne

Der politische Aschermittwoch der CDU in der Sportgaststätte des TuS Kochstedt war gut besucht.

Kochstedt/MZ. - Die Bundesgartenschau 2035 soll den „abgehängten Stadtteil Roßlau“ aufwerten – das forderte Guido Heuer, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion. Zum politischen Aschermittwoch hatte die CDU Dessau-Roßlau Heuer und weitere Landespolitiker in die Sportgaststätte des TuS Kochstedt geladen. Heuers Rede geriet ziemlich ernst.