Wie mag es wohl weitergehen mit Schrottimmobilien in Zeitz oder solchen, die drohen, welche zu werden? Das fragen Leser immer wieder. Und die MZ fragte beim Oberbürgermeister nach.

Leerstand, Verfall und Hoffnung: Ist Rettung für drei Schrottimmobilien in Zeitz in Sicht?

Die drei Schwäne sind die Namensgeber des altehrwürdigen, mittlerweile lange leerstehenden und verfallenden Hauses am Altmarkt.

Zeitz/MZ. - „Was wird nun eigentlich aus unserem Hotel Drei Schwäne?“ Das fragten gleich zwei Leser beim jüngsten MZ-vor-Ort-Termin im Coworking-Space. Aber auch nach zahlreichen anderen Schrottimmobilien oder solchen, die aus Sicht der Beobachter von außen drohen, vielleicht welche zu werden, wird gefragt. Wie geht es damit weiter – und wer kann etwas tun? Zumindest zu drei solchen Standorten kann die MZ – auch dank Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) – einen Einblick geben, wie es aktuell aussieht.