Ende 2026 kommen die neuen Mireo-Züge im S-Bahn-Netz Mitteldeutschland zum Einsatz. Sie sollen über 20 Millionen Kilometer halten - dank Experten aus Halle.

Warum Halle zum Herzstück der neuen S-Bahn im Raum Leipzig wird

So sieht sie aus - die neue S-Bahn wird Weiß-Grün. In Halle macht sie derzeit ihren Antrittsbesuch.

Halle (Saale)/MZ - Mitteldeutschlands S-Bahn-Zukunft steht hell beleuchtet in der DB-Werkstatt in Halle, quasi in unmittelbarer Nachbarschaft des Bahn-Museum, das ab April wieder öffnet - eine gute Nachricht. Und am Mittwoch folgte die nächste positive Botschaft, so erhofft es sich jedenfalls die Bahn. Schließlich soll Mireo ab Ende des Jahres alles besser können. Donnerstag wurden die neuen Züge in Halle vorgestellt - Premiere war freilich schon im November auf dem Siemens-Testgelände nahe der niederländischen Grenze.