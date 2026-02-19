Kino in Wittenberg Central-Kino zieht Bilanz: Was Besucher 2026 erwartet
Seit rund einem Jahr hat das Central-Kino Wittenberg neue Betreiber. Was sich seitdem getan hat, welche neuen Formate besonders gut gelaufen sind, und auf was sich Besucher 2026 freuen dürfen.
Aktualisiert: 19.02.2026, 16:35
Wittenberg/MZ. - Neue Leinwände, 3D-Filme, und jede Menge Umbauarbeiten: Seit Clara Reulbach zum Jahreswechsel 2025 das Wittenberger Central-Kino übernommen hat, hat sich eine Menge getan. „Es war viel Arbeit – aber am Ende war es wirklich ein richtig gutes Jahr“, resümiert die Kino-Chefin.