Seit rund einem Jahr hat das Central-Kino Wittenberg neue Betreiber. Was sich seitdem getan hat, welche neuen Formate besonders gut gelaufen sind, und auf was sich Besucher 2026 freuen dürfen.

Nicola und Clara Reulbach und Theaterleiter Lukas Käthner (v.l.) mit Kinohund Juno vom Central-Kino Wittenberg hoffen auf viele Besucher im Jahr 2026.

Wittenberg/MZ. - Neue Leinwände, 3D-Filme, und jede Menge Umbauarbeiten: Seit Clara Reulbach zum Jahreswechsel 2025 das Wittenberger Central-Kino übernommen hat, hat sich eine Menge getan. „Es war viel Arbeit – aber am Ende war es wirklich ein richtig gutes Jahr“, resümiert die Kino-Chefin.