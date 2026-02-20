Ärger in Sangerhausen - ausgerechnet am Sonntag ist die Innenstadt jetzt mit Abfall zugestellt. Bürgerinitiative Sangerhausen fordert Anpassung bei den Abfuhrterminen. Was der Entsorger PreZero dazu sagt.

Sangerhausen/MZ. - Der 15. Februar ist ein strahlend schöner Sonntag gewesen. Viele nutzten das sonnige Wetter für einen ausgedehnten Spaziergang. Doch wer dabei seine Schritte durch die Innenstadt von Sangerhausen lenkte, fand ein ganz und gar nicht schönes Bild vor: Weil am darauf folgenden Montag die Gelben Tonnen abgeholt wurden, waren sie an vielen Stellen schon nach draußen gestellt - inklusive jeder Menge Gelber Säcke, die bis Ende März auch noch mitgenommen werden.