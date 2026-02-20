weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Innenstadt verschandelt: Sangerhausen sonntags voller Müll - BIS kritisiert neue Abfuhrtermine für Verpackungsabfälle

Innenstadt verschandelt Sangerhausen sonntags voller Müll - BIS kritisiert neue Abfuhrtermine für Verpackungsabfälle

Ärger in Sangerhausen - ausgerechnet am Sonntag ist die Innenstadt jetzt mit Abfall zugestellt. Bürgerinitiative Sangerhausen fordert Anpassung bei den Abfuhrterminen. Was der Entsorger PreZero dazu sagt.

Von Grit Pommer 20.02.2026, 14:19
Am Sonntag, 15. Februar 2026, war die Innenstadt von Sangerhausen mit Müll zugestellt.
Am Sonntag, 15. Februar 2026, war die Innenstadt von Sangerhausen mit Müll zugestellt. Foto: Klaus Peche

Sangerhausen/MZ. - Der 15. Februar ist ein strahlend schöner Sonntag gewesen. Viele nutzten das sonnige Wetter für einen ausgedehnten Spaziergang. Doch wer dabei seine Schritte durch die Innenstadt von Sangerhausen lenkte, fand ein ganz und gar nicht schönes Bild vor: Weil am darauf folgenden Montag die Gelben Tonnen abgeholt wurden, waren sie an vielen Stellen schon nach draußen gestellt - inklusive jeder Menge Gelber Säcke, die bis Ende März auch noch mitgenommen werden.