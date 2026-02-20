Die Himmelsscheibe von Nebra machte das Landesmuseum in Halle weltberühmt. Wer es besuchen will, zahlt künftig kräftig drauf. So begründet das Museum die Entscheidung.

Halle (Saale)/MZ. - Wer die Homepage des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle aufruft, traut seinen Augen nicht. Ab 27. März gehen die Ticketpreise gepfeffert nach oben. Bis zu fünf Euro pro Karte zahlen Besucher dann mehr, der freie Eintritt für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren wurde gestrichen. Besorgte Leser fragen sich, ob das Museum in Schwierigkeiten stecken könnte.