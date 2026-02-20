Die Bauernschänke in Spickendorf ist eins der vier Restaurants, das beim Dreh von „Mein Lokal, Dein Lokal“ teilgenommen hat. Inhaber Sascha Schilling spricht über erste Erfahrungen vom Dreh und verrät, welcher Wunsch des Kochs in Erfüllung gegangen ist.

Bauernschänke der Keramikscheune Spickendorf im TV-Test – was der Dreh von „Mein Lokal, Dein Lokal“ im Saalekreis verändert hat

Sascha Schilling hat die Bauernschänke, die zur Keramikscheune Spickendorf gehört, erst im August 2025 wiedereröffnet. Nun hat er bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ teilgenommen.

Spickendorf/MZ. - Sascha Schilling hat es als die große Chance gesehen, als sein Telefon klingelte und ein Produktionsteam am Apparat war. Die Anfrage kam, während er gerade auf einer Messe unterwegs war: „Mein Lokal, Dein Lokal“ wollte die Bauernschänke in Spickendorf ins Rennen schicken.