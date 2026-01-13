weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
Kochsendung auf Kabel Eins Sendetermin steht fest: Wann „Mein Lokal, Dein Lokal“ aus Halle im Fernsehen läuft

Die Dreharbeiten sind abgeschlossen, doch Fans müssen warten: Die Halle-Folgen von Mein Lokal, Dein Lokal werden deutlich später im TV ausgestrahlt als zunächst erwartet.

Von Hanna Schabacker Aktualisiert: 14.01.2026, 10:31
Sternekoch Robin Pietsch (rechts) bei den Dreharbeiten zu "Mein Lokal, Dein Lokal" im Gasthaus zum Yachthafen.
Sternekoch Robin Pietsch (rechts) bei den Dreharbeiten zu "Mein Lokal, Dein Lokal" im Gasthaus zum Yachthafen. (Foto: Hanna Schabacker)

Halle (Saale)/MZ. - Gedreht wurde schon, gesendet wird erst viel später: Für die Halle-Folgen der Kabel-Eins-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ steht inzwischen der voraussichtliche Ausstrahlungszeitraum fest. Wer gehofft hatte, die regionalen Folgen schon Anfang 2026 im Fernsehen zu sehen, muss sich jetzt allerdings noch gedulden.