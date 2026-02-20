Investitionen am Chemiestandort Leuna: Das finnische Unternehmen UPM gewinnt erste biobasierte Produkte. Topas hingegen will die Anlagen in diesem Jahr nicht mehr anfahren. Warum der Mutterkonzern den Betrieb nun nicht aufnehmen will.

UPM erreicht ersten Meilenstein – Topas verlegt den Start seiner Anlage ins Jahr 2027

Die neue UPM-Bioraffinerie in Leuna fährt ihre Anlagen hoch – erste Industriezucker sind bereits ausgeliefert.

Leuna/MZ. - Die zwei größten Investitionen am Chemiestandort in Leuna haben in den vergangenen Jahren ihre baulichen Schatten vorausgeworfen. Doch wann das finnische Unternehmen UPM die neuartige Bioraffinerie in Betrieb nimmt und die japanische Firma Topas Advanced Polymers die Anlagen hochfährt, war zuletzt unklar. Der Startpunkt musste in beiden Fällen in den vergangenen Jahren verschoben werden. Doch nun zeichnet sich zumindest bei UPM ab, dass die Anlagen ihren Betrieb zunehmend stärker aufnehmen können. Topas hingegen verschiebt den Start weiter.