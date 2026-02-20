weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Der CDU-Ortsverband Aschersleben hat in dieser Woche zu seinem 18. Politischen Aschermittwoch in den Grauen Hof eingeladen. Dieses Mal zu Gast: Minister Michael Richter und Kabarettist Lars Johansen.

Von Jens Dammann 20.02.2026, 10:30
Der Ascherslebener CDU-Ortschef Benno Schigulski (rechts) bedankte sich bei Sachsen-Anhalts Minister für Finanzen, Wirtschaft, Landwirtschaft und Forsten, Michael Richter, für dessen Besuch beim Politischen Aschermittwoch.
Der Ascherslebener CDU-Ortschef Benno Schigulski (rechts) bedankte sich bei Sachsen-Anhalts Minister für Finanzen, Wirtschaft, Landwirtschaft und Forsten, Michael Richter, für dessen Besuch beim Politischen Aschermittwoch. (Foto: Jens Dammann)

Aschersleben/MZ - Schon lange vor dem offiziellen Startschuss waren die Plätze im Grauen Hof in Aschersleben über zwei Etagen hinweg nahezu restlos belegt. CDU-Ortschef Benno Schigulski sprach von mehr als 120 Gästen. „Bei weitem nicht alle, sondern schätzungsweise vielleicht nur ein Viertel von ihnen sind tatsächlich CDU-Mitglieder“, ergänzte Detlef Gürth, der als dienstältestes Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt und natürlich als Ascherslebener CDU-Mann anwesend war. Alle anderen Gäste kämen aus verschiedenen Bereichen der Wirtschaft, des gesellschaftlichen Lebens und sogar aus anderen Parteien, so Benno Schigulski und Detlef Gürth.