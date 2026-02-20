Hämatom als Headliner Bands für Schlossfestspiele Merseburg 2026 stehen fest – Doch ein Act fehlt noch im Line-up
Vom 19. bis 21. Juni 2026 finden in diesem Jahr die Merseburger Schlossfestspiele statt. Das Line-up ist fast vollständig – doch eine Band fehlt in der Ankündigung noch. Was die Stadt über den noch fehlenden Act verrät und wie viele Tickets schon verkauft wurden.
20.02.2026, 12:15
Merseburg/MZ. - In vier Monaten geht es los: Dann wird das Schloss Merseburg wieder ein Wochenende lang (19. bis 21. Juni) von Mittelalter- und Metal-Fans gestürmt. Mittlerweile hat die Stadt, die das Musikfestival ausrichtet, die Bands bekanntgegeben, die in diesem Jahr auftreten werden.