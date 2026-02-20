weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Hämatom als Headliner: Bands für Schlossfestspiele Merseburg 2026 stehen fest – Doch ein Act fehlt noch im Line-up

Vom 19. bis 21. Juni 2026 finden in diesem Jahr die Merseburger Schlossfestspiele statt. Das Line-up ist fast vollständig – doch eine Band fehlt in der Ankündigung noch. Was die Stadt über den noch fehlenden Act verrät und wie viele Tickets schon verkauft wurden.

Von Luise Mosig 20.02.2026, 12:15
Auftritt der Band Schandmaul bei den Schlossfestspielen 2025. Sie ist 2026 nicht dabei. Dafür drei andere Acts, die schon bei den Schlossfestspielen dabei waren. (Archivfoto: Katrin Sieler)

Merseburg/MZ. - In vier Monaten geht es los: Dann wird das Schloss Merseburg wieder ein Wochenende lang (19. bis 21. Juni) von Mittelalter- und Metal-Fans gestürmt. Mittlerweile hat die Stadt, die das Musikfestival ausrichtet, die Bands bekanntgegeben, die in diesem Jahr auftreten werden.